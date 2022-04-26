📺Üç Kız Kardeş 10. BÖLÜM İZLE - Kanal D CANLI İZLE | Üç Kız Kardeş son bölüm izle - Üç Kız Kardeş izle (Üç Kız Kardeş TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan dorukta. Üç Kız Kardeş'in 19 Nisan Salı günü ekranlara gelecek 9. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm bilgileri...

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 10. BÖLÜM KONUSU

Rüçhan hanımın Nesrin'le yaptığı konuşma Kalender ailesinin evinde bomba etkisi yaratır. Üç kız kardeş, babalarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Bu olaydan sonra Türkan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Öte yandan Mine'nin karnındaki bebeğin babasının Nihat olduğunu öğrenen Somer, Mine'den tamamen uzaklaşır. Rüçhan hanımın ailesinde açtığı yaraları sarmaya çalışan Türkan'la bir konuşma yaparak, ilişkilerinin kaderine onun karar vermesini ister. Artık Türkan ve Somer aşkının akıbeti, Türkan'ın iki dudağı arasındadır.

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👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 10. BÖLÜM KANAL D İZLE

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👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 10. BÖLÜM KANAL D İZLE