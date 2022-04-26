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📺Baba SON BÖLÜM İZLE - Baba 11. bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 11. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Baba 11. bölüm full izle, Baba izle, Baba 11. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Baba'nın 26 Nisan Salı günü yayınlanan 11. bölümünde neler yaşandı? Baba dizisinin 11. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 00:30 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 00:32
📺Baba SON BÖLÜM İZLE - Baba 11. bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 11. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Baba izleyicileri, dizisinin 26 Nisan Salı günü ekranlara gelen 11. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Baba'nın 11. bölüm bilgileri...

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BABA 11. BÖLÜM KONUSU

Servet, tüm aile bireylerini etkileyecek çok tehlikeli bir karar alarak, Ferit'le ortak hareket etmeye başlar. Servet'in bir sonraki planını çözmeye çalışan Kadir, ailesini korumak için bazı önlemler alır. Büşra'yı mutlu etmek için çabalayan İlhan, beklenmedik bir hamle yapar. Eve gelen sürpriz bir misafir yüzünden Fazilet, zor bir kararın eşiğine gelir. Kendini toplamaya çalışan Emin hiç beklemediği bir darbe daha alır. Büşra ve İlhan hayatlarının en mutlu gününü yaşarken, İlhan aldığı haberle yıkılır. Servet, ailesine karşı en büyük kozunu oynarken, Kadir bir kez daha kendini büyük bir belanın içinde bulur.

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👉BABA 11. BÖLÜM İZLE

Yapımcı: Kerem Çatay

Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar

Senaryo: Ekin Atalar

Yönetmen: Çağrı Bayrak

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👉BABA 11. BÖLÜM İZLE

OYUNCULAR

Haluk Bilginer
Tolga Sarıtaş
Ayda Aksel
Beril Pozam
Özge Yağız
Hakan Kurtaş
Deniz Hamzaoğlu
Taner Rumeli
Bihter Dinçel
Cem Uslu
Zeynep Tuğçe Bayat
Özge Özacar
Oktay Çubuk
Sedef Akalın
Damlasu İkizoğlu

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👉BABA 11. BÖLÜM İZLE

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 11. BÖLÜM İZLE

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