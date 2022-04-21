📺Bir Zamanlar Çukurova SON BÖLÜM İZLE | Bir Zamanlar Çukurova 133. BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE Bir Zamanlar Çukurova izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Bir Zamanlar Çukurova'nın 21 Nisan Perşembe günü ekranlara gelen 133. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm bilgileri...

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 133. BÖLÜM KONUSU

Aralarındaki sorunları çözen Züleyha ve Hakan, nikah tarihi için başvuru yapar. Züleyha'nın Hakan'la barıştığını bilmeyen ve ölümden dönmenin de etkisi ile zaman kaybetmek istemeyen Fikret, hislerini Züleyha'ya açmaya hazırlanırken Züleyha'nın Hakan'la evleneceğini öğrenince büyük bir yıkım yaşar.

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Züleyha'nın Çolak Ağa'ya teslim etmediği Şermin, Betül'ü bulması için Züleyha'dan yardım ister. Züleyha sürpriz hamlesiyle Çolak Ağa'yı köşeye sıkıştırınca, Çolak Ağa da Züleyha'yı ortadan kaldırmak için hain bir plan yapar.

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 133. BÖLÜM İZLE

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 133. BÖLÜM İZLE

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 133. BÖLÜM İZLE

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 133. BÖLÜM İZLE

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