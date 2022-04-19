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📺 Üç Kız Kardeş 9. BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş son bölüm izle - (ÜÇ KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 9. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. 9. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 9. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 9. bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 01:00 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 01:00
📺 Üç Kız Kardeş 9. BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş son bölüm izle - (ÜÇ KIZ KARDEŞ TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 9. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Üç Kız Kardeş dizisinin 19 Nisan Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 9. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 9. BÖLÜM İZLE

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👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 9. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 9. BÖLÜM KONUSU

Türkan ve Somer, İzmir dönüşü yol kenarında Mine'nin arabasını terk edilmiş bir halde bulurlar. Sevgilisi için hayli endişelenen Somer, soluğu Mine'nin evinde alır. Türkan da onu yalnız bırakmak istememiş ve yanında gider. Oraya vardıklarında Mine'nin özel eşyalarını toplayarak, evi terk etmiş olduğunu fark ederler. Somer mektubu burada okur. Kahrolur… Türkan'ın bu evdeki varlığı, onu gerçeğe adım adım yaklaştıracak mıdır?

Nesrin ve Sadık'ın evlilik yıldönümü için sürpriz yapmaya hazırlanan Derya ve Dönüş, Serdar'ın da yardımıyla Türkan'a ulaşıp onların evinde organizasyon yapmak istediklerini söyler. Somer de Dönüş ve Derya'yı kırmaz ve Rüçhan'ın öfkesine rağmen organizasyonu evde yapacaklarını söyler. Derya ve Dönüş'ün planladığı yemekte, davetsiz bir misafir, her şeyi alt üst eder. Türkan, ailesinin Fatih amcası yüzünden huzursuz olduğunu öğrenince halasının evine gidip Fatih'le konuşur. Fatih'in tek derdi ise paradır. Türkan da düğünde takılan takıların bir kısmını Fatih'e vermek için bozdurur. Türkan, Fatih'e parayı verir, ancak başına gelecek felaketlerden habersizdir. Türkan'ın düğün takılarını bozdurduğunu kasabadaki kuyumcunun haber vermesiyle öğrenen Rüçhan, öfkeden deliye döner. Rüçhan, Türkan'ın bu parayı ailesine verdiğini düşünerek, Nesrin'in kapısını çalar ve çok ağır konuşur. Tüm bunların üzerine Somer'in boşanma davası açtığını öğrenen Rüçhan, Türkan'ı yaka paça evden kovuyor!

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