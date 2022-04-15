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Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE 📺 | Yalnız Kurt 12. bölüm ATV izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 11. yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. 15 Nisan Cuma günü saat 20.00'de ekranlara gelecek Yalnız Kurt dizisi yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Dizinin sıkı takipçileri ise Yalnız Kurt 12. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm izle aramaları yapıyor. İşte Yalnız Kurt 12. yeni ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 13:03 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 14:00
Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE 📺 | Yalnız Kurt 12. bölüm ATV izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

Yalnız Kurt 12. yeni bölümde yine atv ekranlarına kilitlenecek. Yalnız Kurt izleyicileri, Yalnız Kurt 12. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm canlı izle aramaları yapıyor.

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YALNIZ KURT 12. BÖLÜM KONUSU NE?

Doğan bombayı iftar çadırından almayı başarsa da bombadan kurtulmak için vakti kalmamıştır. Nazar'ı bulan Altay ise bombanın patlama sesini duyunca dehşete düşer. Bombayı koyan Nazar'ı yakalayan Altay, ondan sert bir şekilde hesap sorar.

Golyat, Yıldırım Projesi'nin intikamını almak için KOD 74'ü devreye sokar ve Amerikan ajanları tarafından yeni görevler Mira'ya teslim edilir. Mira ve Nizam Türkiye'de kaos, kargaşa ve karışıklık çıkarmayı hedefleyen yeni görevlerinden ötürü çok heyecanlanırlar. Nizam sınır ötesi göreve giderken Mira, Türkiye içindeki karışıklığı yönetecektir.

Nizam'ın Türkiye'yi dışarıda zora sokma adına sınır ötesi göreve gittiğini öğrenen Viking ve Sare onun peşine düşerler. Ahmet karışan sokakları teskin etmeye çalışırken Altay da sokak olayları için elinden geleni yapacaktır. Tüm bunlar olurken de Doğan'ın yerini almak isteyen biri vardır.

Nazar, Altay'ın elinden kurtulabilecek mi? Kod 74 nedir ve ilk hedefi neresidir? Nizam'ın sınır ötesi görevi nedir? Viking ve Sare bu görevi öğrenebilecekler mi? Doğan'ın yerini almak isteyen kişi kimdir?

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👉YALNIZ KURT 12. BÖLÜM İZLE

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👉YALNIZ KURT 12. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Çağatay Tosun

Senaryo: Murat Koca / Ali Alper Erze

Oyuncular: Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Damla Colbay (Esra), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Polat Bilgin (Nizam), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)

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