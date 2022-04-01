Kaderimin Oyunu SON BÖLÜM İZLE - Kaderimin Oyunu İZLE 15. bölüm (STAR TV)

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👉KADERİMİN OYUNU 15. BÖLÜM İZLE

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kaderimin Oyunu dizisinde heyecan dorukta. Kaderimin Oyunu 4 Mart Cuma günü ekranlara geldi. Kaderimin Oyunu 15. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Kaderimin Oyunu son bölüm bilgileri ve Kaderimin Oyunu dizisinin 15. ve son bölümü...

KADERİMİN OYUNU 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nergis'in teslim olmaya gitmesi Asiye'yi ve Mahir'i perişan ederken, Mahir'in iki yüzlü olduğuna inanan Cemal, şahit olduğu durumu Asiye'ye anlatır. Bu sırada Mahir ise cesaretini toplayıp Asiye'ye bir itirafta bulunmaya hazırlanıyordur. Asiye'nin beklenmedik cevabıyla tetiklenen Mahir hiç planda olmayan gelişmelerin yaşanmasına sebep olur. Tüm olan bitenden habersiz Emine ise Uğur'dan duyduklarıyla alt üst olmuştur.

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👉KADERİMİN OYUNU 15. BÖLÜM İZLE

Oyuncular: Öykü Karayel (Asiye), Akın Akınözü (Cemal), Sarp Apak (Mahir), Meriç Aral (Helin), Esra Dermancıoğlu (Zahide), Müfit Kayacan (Harun), Ülkü Duru (Nedret), Kaan Çakır (Raci), Iraz Akçam (Nergis), Yıldırım Özcan (Uğur), Yeşim Gül (Emine) Onur Bilge (Fikret), Ayça Koptur (Gülsüm)

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👉KADERİMİN OYUNU 15. BÖLÜM İZLE