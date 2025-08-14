Şimal Yılmaz, Dikeç’in izinde

Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat kotası alan ilk atıcılık olimpik milli sporcusu Şimal Yılmaz, babası ve antrenörü olan Alper Yılmaz ile birlikte antrenmanlarına Giresun'da devam ediyor. Milli atıcı, olimpiyat oyunlarında lens ya da herhangi bir ekipman kullanmadan elleri cebinde atış yaparak gümüş madalya kazanan ve dünya çapında ün yapan Yusuf Dikeç'i kendisine örnek aldığını söyledi.