Okçuluk Dünya Kupası'nın Şanghay etabı başladı

Organizasyonun ilk gününde makaralı yay kategorisinde sıralama atışları yapıldı.
Türkiye'nin 6 sporcuyla katıldığı makaralı yayda, milli okçular arasında bireysel atışlarda en iyi sonucu 7. sırada yer alan Hazal Burun elde etti.
Erkekler makaralı yayda Batuhan Akçaoğlu, sıralama atışlarını 11. sırada tamamladı.
Batuhan Akçaoğlu ve Hazal Burun'dan oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı ise 1414 puanla 5. sırada yer aldı.
Türkiye'nin klasik yay da dahil toplamda 14 sporcuyla madalya mücadelesi vereceği organizasyon, 28 Nisan Pazar günü sona erecek.