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Gizem Özer, çeyrek finale yükseldi

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta başlayan Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası ilk maçında Gizem Özer, İtalyan rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 18:04
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Gizem Özer, çeyrek finale yükseldi

Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası, Sırbistan'ın Belgrad kentinde başladı. Organizasyona milli takımı temsilen katılan Elazığ Belediyespor 60 kilo boksörü Gizem Özer, ilk maçında İtalyan Rebecca Nikoli ile eşleşti. Rakibini sayıyla 4-3 mağlup eden Gizem, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Gizem'in çeyrek finaldeki rakibi ise İrlandalı Kelly Anne Harington oldu.

Milli takımlar boks antrenörü Cemil Döndü, Gizem'den madalya beklediklerini ve Paris 2024 Olimpiyatları öncesi bu madalyanın kendileri adına büyük moral olacağını söyledi.

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