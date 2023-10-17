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Sporun başkenti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin ‘Dünya Spor Başkenti’ unvanı taşıdığını ifade etti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 06:50
Sporun başkenti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptıkları tüm organizasyonları bir sosyal sorumluluk olarak gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nun tüm gelirlerinin Türkiye'nin en büyük otizm merkezi olan SOBE Vakfı'na bağışlanacağını ifade etti. Tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Altay, "Konya bir spor şehri. 2022'de 'İslam Ülkeleri Spor Başkenti' olmuştuk. 2023'te de 'Dünya Spor Başkenti' ünvanını taşıyoruz. Avrupa'da Madrid'den sonra ikinci, Türkiye'de ilk kez bir şehir 'Dünya Spor Başkenti' ünvanını taşıyor. Bu ünvanı taşımak için yapılan değerlendirmelerde Koya'nın spor altyapısı, tesisleri ve insanların spora yatkınlığı çok önemli bir etken oluşturdu. Biz de Konya Yarı Maratonu'nu düzenleyerek özellikle şehir dışından gelen vatandaşlarımızın Konya sokaklarında koşmasını arzu ediyoruz. Bu yıl geçen yıla göre çok yoğun bir

katılım var. Özellikle katılımın atarak devam ediyor olması bizi cesaretlendirdi" açıklamasını yaptı. Altay, şöyle devam etti: "Tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Konya halkına bize gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle Konya'nın tanıtılması adına çok önemli bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

BAĞIŞ ANLAM KATIYOR

SOBE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ak, "Gelirlerinin SOBE Vakfı'na bağışlanması ayrı bir güzellik katıyor. Bu gelirlerin bize aktarılmasının yanı sıra otizmin tanınırlığının artırılması için de önemli bir fırsat. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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