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İyiliğe adım Konya'dan

“Uluslararası Konya Yarı Maratonu”, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı (SOBE) tarafından ‘İyiliğe Koşuyoruz’ temasıyla düzenlendi. İkincisi yapılan organizasyonda 26 ülkeden 15 bin sporsever üç kategoride yarıştı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 06:50
İyiliğe adım Konya'dan
Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı tarafından "İyiliğe Koşuyoruz" temasıyla düzenlenen "2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu" 26 ülke ile Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yerli ve yabancı 15 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. 21 kilometrelik Yarı Maraton'un ve 10 kilometre yarışının startını veren, Halk Koşusunda Konyalılara eşlik eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, maratona ilgi gösteren herkese teşekkür etti. Organizasyonun tüm gelirlerinin bu yıl da Türkiye'nin en büyük otizm merkezi olan Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı'na (SOBE) bağışlanacağını kaydeden Başkan Altay, "Bu yıl geçen yıla göre çok yoğun bir katılım var. Özellikle katılımın artarak devam ediyor olması bizi cesaretlendirdi. Konya'nın tanıtılması adına çok önemli bir organizasyon oldu. Katılan tüm sporculara ve hemşehrilerime teşekkür ederim" dedi.
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