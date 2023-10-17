Büyük bir proje oldu

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve Atletizm Federasyonu'na teşekkür ederek şöyle konuştu: "2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu, artık Konya'nın bir markası olma yolunda ilerliyor. Maratonun en önemli özelliklerinden biri de tüm gelirlerin SOBE'ye bağışlanacak olması. Büyük bir sosyal sorumluluk projesine de dönüştü."
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve Atletizm Federasyonu'na teşekkür ederek şöyle konuştu: "2. Uluslararası Konya Yarı Maratonu, artık Konya'nın bir markası olma yolunda ilerliyor. Maratonun en önemli özelliklerinden biri de tüm gelirlerin SOBE'ye bağışlanacak olması. Büyük bir sosyal sorumluluk projesine de dönüştü."