Sorumluluk önemli

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da "Konya'mız Hazreti Mevlana'nın, sevginin, barışın şehri. Buraya onun 'gel' çağrısıyla gelen tüm sporcu kardeşlerimize 'hoş geldiniz' diyorum. İnşallah Konya'dan memnun ayrılırlar. Bugün aynı zamanda adımlarımızı iyiliğe atıyoruz. Önemli bir sosyal sorumluluk projesini de yerine getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da "Konya'mız Hazreti Mevlana'nın, sevginin, barışın şehri. Buraya onun 'gel' çağrısıyla gelen tüm sporcu kardeşlerimize 'hoş geldiniz' diyorum. İnşallah Konya'dan memnun ayrılırlar. Bugün aynı zamanda adımlarımızı iyiliğe atıyoruz. Önemli bir sosyal sorumluluk projesini de yerine getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.