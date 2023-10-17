Konya’ya çok yakıştı

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz yarı maraton ve halk koşusu Konya'ya hakikaten yakıştı. Konya Spor Başkenti ünvanını almış bir şehrimiz. 'Spor Başkenti' olan bir şehrin de böyle bir maratonu olması gerekiyor. İnşallah uluslararası takvimde de yerini alarak devam edecek" sözlerini sarf etti.
Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz yarı maraton ve halk koşusu Konya'ya hakikaten yakıştı. Konya Spor Başkenti ünvanını almış bir şehrimiz. 'Spor Başkenti' olan bir şehrin de böyle bir maratonu olması gerekiyor. İnşallah uluslararası takvimde de yerini alarak devam edecek" sözlerini sarf etti.