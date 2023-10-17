İyi ki Konya’dayız

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da şu ifadeleri kullandı: "Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bütün belediyelerimizin desteğiyle bugün iyiliğe koştuk. Avrupa Şampiyonu Down Sendromlular Futsal Milli Takımımızla buraya geldik. Bir farkındalık yaratılıyor. Bugün milli sporcularımızla beraber Konya'da bulunmaktan büyük zevk duyuyorum."
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da şu ifadeleri kullandı: "Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bütün belediyelerimizin desteğiyle bugün iyiliğe koştuk. Avrupa Şampiyonu Down Sendromlular Futsal Milli Takımımızla buraya geldik. Bir farkındalık yaratılıyor. Bugün milli sporcularımızla beraber Konya'da bulunmaktan büyük zevk duyuyorum."