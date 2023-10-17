Haberler Diğer Sporlar İyi ki Konya’dayız

İyi ki Konya’dayız

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da şu ifadeleri kullandı: "Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bütün belediyelerimizin desteğiyle bugün iyiliğe koştuk. Avrupa Şampiyonu Down Sendromlular Futsal Milli Takımımızla buraya geldik. Bir farkındalık yaratılıyor. Bugün milli sporcularımızla beraber Konya'da bulunmaktan büyük zevk duyuyorum."

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 06:50
İyi ki Konya’dayız
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da şu ifadeleri kullandı: "Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bütün belediyelerimizin desteğiyle bugün iyiliğe koştuk. Avrupa Şampiyonu Down Sendromlular Futsal Milli Takımımızla buraya geldik. Bir farkındalık yaratılıyor. Bugün milli sporcularımızla beraber Konya'da bulunmaktan büyük zevk duyuyorum."
DİĞER
Ajda Pekkan Harbiye konserinde ‘kedi kadın’ oldu!
CANLI TAKİP | Gazze'deki çocuk ölümleri Ukrayna'yı geçti! BM'den kritik uyarı: Sağlık sistemi çöküyor! İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı vurdu
F.Bahçe'de Batshuayi endişesi! Bedelsiz olarak...
Cimbom'dan Devler Ligi operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Katılım oldukça fazlaydı
Konya’ya çok yakıştı
YÖK'TEN 800 PERSONEL ALIMI İLANI | 24 üniversiteye araştırma görevlisi alınacak
Son dakika deprem mi oldu?
KARA KIŞ KAPIYI ÇALDI KAZAKLARI GİYİN |🌡Sıcaklık düşecek! İstanbul hava durumu (17 Ekim 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Belçika-İsveç maçında silahlı saldırı dehşeti! Maç iptal edildi Belçika-İsveç maçında silahlı saldırı dehşeti! Maç iptal edildi 00:01
Okan Buruk: Türk futbolunun lokomotifi G.Saray! Okan Buruk: Türk futbolunun lokomotifi G.Saray! 00:01
F.Bahçe'nin yıldızı R. Madrid'e gidiyor F.Bahçe'nin yıldızı R. Madrid'e gidiyor 00:01
Transferde Icardi bombası! Ocak ayında... Transferde Icardi bombası! Ocak ayında... 00:01
Yeni hoca belli oldu! G.Saray ve Terim detayı... Yeni hoca belli oldu! G.Saray ve Terim detayı... 00:00
Icardi'den 'Aşkın Olayım' performansı! Icardi'den 'Aşkın Olayım' performansı! 00:00
Daha Eski
F.Bahçe'de Batshuayi endişesi! Bedelsiz olarak... F.Bahçe'de Batshuayi endişesi! Bedelsiz olarak... 00:00
Sürpriz gelişme! Ocakta ayrılabilir Sürpriz gelişme! Ocakta ayrılabilir 00:00
EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! Türkiye... EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı! Türkiye... 00:00
G.Saray'a Nelsson piyangosu! Aslan'ın kasası dolacak G.Saray'a Nelsson piyangosu! Aslan'ın kasası dolacak 00:00
İtalyanlar manşetlere taşıdı! "Daha önce hiç olmamış bir şey" İtalyanlar manşetlere taşıdı! "Daha önce hiç olmamış bir şey" 00:00
Avcı İspanyol yıldız için düğmeye bastı! Avcı İspanyol yıldız için düğmeye bastı! 00:00