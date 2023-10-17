Katılım oldukça fazlaydı

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, SOBE Vakfı Başkanı Mustafa AK ve Down Sendromlular Futsal Milli Takımı oyuncularının da katılımıyla 10 kilometre koşusunun ardından 21 kilometrelik Uluslararası Yarı Maratonun startı verildi.