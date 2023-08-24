Ersu finalde

Milli sporcu Ersu Şaşma, Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale çıktı. Budapeşte'deki organizasyonun 5. gününde milli atletimiz Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada 5.75'lik derecesiyle finale yükselme başarısı gösterdi. Erkekler 200 metrede 20.89'la 6. olan Ramil Guliyev ise yarı finale yükselemedi.
Milli sporcu Ersu Şaşma, Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda finale çıktı. Budapeşte'deki organizasyonun 5. gününde milli atletimiz Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada 5.75'lik derecesiyle finale yükselme başarısı gösterdi. Erkekler 200 metrede 20.89'la 6. olan Ramil Guliyev ise yarı finale yükselemedi.