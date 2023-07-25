Yelkenler fora!

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl dördüncü kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı Halikarnas 100. yıl Kupası Muğla Yalıkavak'ta bugün başlayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları, Muğla Valiliği'nin destekleriyle, DHL Express Ana Sponsorluğunda, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda dünyanın dört bir yanından gelen yelkenli ve yarışçılar şampiyonluk için mücadele edecek. Ülkemizin eşsiz mavi sularında hem büyük bir mücadele hem de görsel bir şölen yaşatacak olan organizasyon 4 yarıştan oluşuyor. 100. Yıl Halikarnas Kupası yarışına bu sene 50'ye yakın ekiple yaklaşık 400'ün üzerinde sporcu katılacak. 14 farklı ülkenin sporcuları kıyasıya mücadele edecek.