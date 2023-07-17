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Madalyalar peş peşe geldi

Macaristan'da düzenlenen 4. Ranking Serisi'nde milli güreşçilerden Kerem Kamal altın, Kadriye Aksoy ise gümüş madalya kazandı. Başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, finalde İranlı rakibi Onid Hossein Arami'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 65 kiloda mücadele eden Kadriye Aksoy ise gümüş madalya kazandı. Finlandiya'da gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda da milli atlet Özlem Becerek, disk atmada gümüş aldı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Madalyalar peş peşe geldi

Macaristan'da düzenlenen 4. Ranking Serisi'nde milli güreşçilerden Kerem Kamal altın, Kadriye Aksoy ise gümüş madalya kazandı. Başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, finalde İranlı rakibi Onid Hossein Arami'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 65 kiloda mücadele eden Kadriye Aksoy ise gümüş madalya kazandı. Finlandiya'da gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda da milli atlet Özlem Becerek, disk atmada gümüş aldı.

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