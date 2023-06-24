Haberler Diğer Sporlar Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak milli sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak milli sporcuları tebrik etti

Son dakika spor haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da organize edilen 3. Avrupa Oyunları'nın ikinci gününde 6 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 09:56
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak milli sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'nın 2'nci gününde, 2'si gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlayan Bakan Bak, "Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın 2. gününde taekwondo, atletizm, artistik yüzme ile karate branşlarında mücadele eden ve 2'si gümüş, 4'ü bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazanan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. 3. Avrupa Oyunları'nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray transferde çıldırdı! Ne Icardi, ne Paredes...
Yediği böreği beğenmeyince ortalık karıştı! Pompalı tüfekle ateş açtı
Kesenin ağzını açtı! İşte G.Saray'ın önereceği rakam
İstanbul'da görüşüldü! Transfere olumlu bakmadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milli sporcu İsmail Keleş olimpiyata kota aldı!
Maça hazırım
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bakan Bak'tan milli sporculara tebrik! Bakan Bak'tan milli sporculara tebrik! 09:56
Rodrigo Becao F.Bahçe'ye! Transfer tarihi verildi Rodrigo Becao F.Bahçe'ye! Transfer tarihi verildi 09:24
Sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı Sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı 09:21
Kesenin ağzını açtı! İşte G.Saray'ın önereceği rakam Kesenin ağzını açtı! İşte G.Saray'ın önereceği rakam 08:27
İstanbul'da görüşüldü! Transfere olumlu bakmadı İstanbul'da görüşüldü! Transfere olumlu bakmadı 08:07
İtalyan ekibi fiyat sordu! Aslan'ın yanıtı... İtalyan ekibi fiyat sordu! Aslan'ın yanıtı... 07:21
Daha Eski
UEFA'dan Osasuna'ya flaş şike uyarısı! UEFA'dan Osasuna'ya flaş şike uyarısı! 00:00
G.Saray'da Paredes heyecanı! Resmen açıkladı G.Saray'da Paredes heyecanı! Resmen açıkladı 23:55
F.Bahçeli yıldıza İngiliz kancası! F.Bahçeli yıldıza İngiliz kancası! 23:55
UEFA'dan F.Bahçe ve Sivasspor'un itirazlarına ret! UEFA'dan F.Bahçe ve Sivasspor'un itirazlarına ret! 23:55
Ruben Neves Al-Hilal'e transfer oldu! Ruben Neves Al-Hilal'e transfer oldu! 23:55
Marsilya'da Marcelino Garcia Toral dönemi! Marsilya'da Marcelino Garcia Toral dönemi! 23:55