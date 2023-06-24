Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak milli sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'nın 2'nci gününde, 2'si gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlayan Bakan Bak, "Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın 2. gününde taekwondo, atletizm, artistik yüzme ile karate branşlarında mücadele eden ve 2'si gümüş, 4'ü bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazanan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. 3. Avrupa Oyunları'nda mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.