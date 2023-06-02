Görkem Polat, dünya 3'üncüsü oldu!

Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Görkem Polat, erkekler 54 kg yarı finalde Hugo Arillo Vazquez'e mağlup oldu ve şampiyonayı dünya 3'üncüsü tamamladı.

Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor. Şampiyonada 54 kg'da tatamiye çıkan Görkem Polat, 1'inci turda Filistin'den Anas Aldabba'yı mağlup etti. 2'nci turda Tayvan'dan Po-yen Chen'i mağlup eden Polat, 3'üncü turda ise Meksika'dan Cesar Rodriguez'i yendi. Çeyrek finalde Suudi Arabistan'dan Riad Hamdi'nin diskalifiye edilmesiyle turu geçen Görkem Polat, yarı finalde karşılaştığı Hugo Arillo Vazquez'e mağlup olarak dünya 3'üncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.