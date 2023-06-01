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Nafia Kuş Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı!

Milli sporcu Nafia Kuş, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanma başarısı elde etti. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 18:27
Nafia Kuş Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı!

Milli sporcu Nafia Kuş, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bakü'deki şampiyonanın dördüncü gününde milli sporculardan kadınlar +73 kiloda Nafia Kuş, tatamiye çıktı.

Nafia Kuş, birinci turda Yunan Paraskevi Ntemogianni'yi, ikinci turda Avustralyalı Reba Stewart'ı yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Kolombiyalı Gloria Mosquera'yı, yarı finalde de ferdi olarak yarışan Rus sporcu Kristina Adebaio'yu mağlup eden Nafia Kuş, finale kaldı.

Finalde karşılaştığı son dünya şampiyonu Özbek Svetlana Osipova'yı eleyen Nafia Kuş, altın madalya kazandı.



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