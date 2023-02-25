Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun deprem felaketi sonrası uygulamaya koyduğu Dayanışma Obası projesiyle depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra çeşitli imkanlar sunuluyor. Kahramanmaraş'ta Kazakistan ve Kırgızistan ile beraber AFAD koordinasyonunda başlanan projenin ilk aşaması çadır kurulumu, Kırgız ve Kazak yardım gönüllerinin de destekleriyle tamamlandı. Dayanışma projesi, depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamanın yanı sıra aileler için psikolojik ve pedagojik açılardan da desteklenmesini öngörüyor.

ÇİZGİ FİLM DE İZLEYECEKLER

DAYANIŞMA Obası bünyesinde çocuklar için etkinlik alanları da kurulacak. Çocukların alan uzmanlarından destek alabileceği çadırların yanı sıra oyun oynayarak sosyalleşebilecekleri, müzik dinleyerek motive olabilecekleri ve çizgi film izleyerek eğlenebilecekleri konsept alanlar da yer alacak. Açıklamada, "Etnospor Konfederasyonu olarak bu zor süreçte, geleneksel sporların doğasında bulunan birliktelik ruhunun, gerçekleşecek olan 'dayanışma' odaklı etkinliklere taşınarak geleceğimize umut olacağına inanıyoruz" denildi.