Sakarya bisiklet sporunda çok farklı bir noktaya ulaştı. BMX Dünya Kupası ve MTB yarışları, Petlas Off-road Türkiye Şampiyonası, Tour Of Sakarya gibi uluslararası yarışlara ev sahipliği yapan Sakarya, en prestijli şehir ödüllerinden biri olan 'Avrupa Spor Şehri' ödülünün sahibi oldu. 30 farklı branşla uluslararası müsabakalardan elde edilen derecelerle dönen Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında Danimarka'da layık görüldüğü 'Bisiklet Şehri' ünvanı ile adından söz ettirmişti.



ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Sakarya'da bulunan statlar, spor salonları, yarış pistleri gibi tüm spor tesislerinin yanı sıra konaklama tesislerinin incelenmesi sonucunda ACES Europe tarafından UNESCO ve Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu Spor Komitesi işbirliği içinde Sakarya'ya layık görülen 'Avrupa Spor Şehri' ödülü ile şehir tescillendi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Bizi cesaretlendiren Cumhurbaşanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor ve geleceğin yıldız şehri Sakarya için çalışmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum" dedi.



İLK YARI SAKARYA'DA

2023 UCI BMX Dünya Kupası yarışlarının ilk 2 ayağı Sakarya'da gerçekleşecek. 1. ve 2. yarış 3-4 Haziran 2023 tarihlerinde 'Avrupa Spor Şehri' Sakarya'da koşulacak.