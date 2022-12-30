Rekor kıracağız

Kahramanmaraş'ta 7 kilometrelik 3 kategorili pistiyle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine hizmet veren Yedikuyular Kayak Merkezi, Avrupa Kar Voleybol Turnuvası'nın ikincisine ev sahipliği yapacak. Kent turizmine önemli katkı olacağını ifade eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Geçtiğimiz yıl 200 bin ziyaretçimiz vardı ama bu sene hedefimiz 500 bin çünkü altyapımızı konaklamamızı hallettik. İleriye dönük de inşallah otellerle konaklama merkezleri kapasitemizi daha da artıracağız" dedi.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince Yaz-Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak Projesi kapsamında 2 bin 300 metre rakımlı Yedikuyular bölgesine kayak merkezi inşa edildi. Proje kapsamında, kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki bölgeye kayak tesisi, bedesten çarşı, bungalov ev ve sosyal tesisler inşa edildi. Kayak, snowboard ve kızağın yanı sıra ATV safari gibi kış etkinlikleriyle misafirlerine unutulmaz kış tatili yaşatan Yedikuyular, hem yerli hem de yabancı turistleri ağırlıyor. Merkez, nisan ayının ortalarına kadar kayakseverlerin hizmetinde olacak.