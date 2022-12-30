Madalya yagmuru

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporcuların uluslararası organizasyonlarda bu yıl 51 branşta 6 bin 127 madalya kazandığını söyledi. Türkiye'nin eskiden temsilci bile gönderemediği branşlarda artık zirvede yer aldığını ifade eden Kasapoğlu, "Türkiye 51 branşta madalya kazandı. Daha önce bu bir elin parmaklarını geçmiyordu. Son 4 yılda 20 binden fazla madalya kazandık. 2022 yılında 6 bin 127 uluslararası madalya aldık" dedi.

BAŞARI TESADÜF DEĞİL

Basketbolda da önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "10 bin pota hedefini gerçekleştirdik" diyerek önümüzdeki yıllarda sokak basketbolunun olumlu etkisini görüleceğini ifade etti. Kasapoğlu, engelli bireylerin spora erişimini güçlendirecek adımlar atıldığını belirtti. Engelli branşlardaki başarının altını çizen Kasapoğlu, "Hiç bir başarı tesadüf değildir." değerlendirmesinde bulunarak engelli branşlarına yapılan yatırımlara vurgu yaptı.

HAVUZ OLUŞACAK

Her yıl 1 milyon 300 bin gencin genel tarama yapılarak spora yatkınlığının ölçüldüğü ve kapsamlı testler sonrasında bu taramaları başarıyla geçen gençlerin branşlara yönlendirildiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, 8 bin sporcunun olacağı bir sporcu havuzu oluşturma hedefi olduğunu ifade etti.