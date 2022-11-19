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Zeliha Ağrıs ve Hakan Reçber dünya şampiyonasını madalyasız kapattı

Son dakika spor haberleri... Meksika'da organize edilen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcı Zehra Ağrıs son 16 turunda, Hakan Reçber ise ikinci turda turnuvaya veda etti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 14:40 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 14:41
Zeliha Ağrıs ve Hakan Reçber dünya şampiyonasını madalyasız kapattı

Dünya Tekvando Şampiyonası Meksika'nın Guadalajara şehrinde devam ediyor. Turnuvanın 5. gününde tatamiye çıkan kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Nikaragua'dan Chrisley Olivas'ı yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Zeliha Ağrıs, son 16 turunda Tayland'dan Phannapa Harnsujin'e mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

Erkekler 63 kiloda tatamiye çıkan Hakan Reçber, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda İran'dan Matin Rezaei'ye mağlup olarak şampiyonayı noktaladı.

Dünya Tekvando Şampiyonası'nın 6. gününde kadınlar 73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar ile erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen mücadele edecek.

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