Göçebeler’de madalya yağdı

Bursa'nın İznik ilçesinde 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda, Türkiye madalya sıralamasında zirveye çıktı. Nefes kesen müsabakaların ardından Türkiye 23 madalya ile birinci olurken, Kırgızistan 11 madalya ile ikinci oldu. Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı organizasyonda İran 5 madalya ile 3. sırada yer aldı.
Bursa'nınİznik ilçesinde 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda, Türkiye madalya sıralamasında zirveye çıktı. Nefes kesen müsabakaların ardından Türkiye 23 madalya ile birinci olurken, Kırgızistan 11 madalya ile ikinci oldu. Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı organizasyonda İran 5 madalya ile 3. sırada yer aldı.