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Göçebeler’de madalya yağdı

Bursa'nın İznik ilçesinde 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda, Türkiye madalya sıralamasında zirveye çıktı. Nefes kesen müsabakaların ardından Türkiye 23 madalya ile birinci olurken, Kırgızistan 11 madalya ile ikinci oldu. Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı organizasyonda İran 5 madalya ile 3. sırada yer aldı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 06:50
Göçebeler’de madalya yağdı
Bursa'nın İznik ilçesinde 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda, Türkiye madalya sıralamasında zirveye çıktı. Nefes kesen müsabakaların ardından Türkiye 23 madalya ile birinci olurken, Kırgızistan 11 madalya ile ikinci oldu. Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı organizasyonda İran 5 madalya ile 3. sırada yer aldı.
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