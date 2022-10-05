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Yetenek avı

Türkiye ile KKTC arasında Sportif Yetenek Taraması Projesi başlatıldı. Türkiye’den giden heyet Kıbrıs’ta eğitim verecek.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Yetenek avı

KKTC'de Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Hükümeti arasında imzalanan, Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Protokolü kapsamında "Sportif Yetenek Taraması Projesi" başladı. KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, , KKTC'de çok başarılı sporcuların olduğunu ve bu sporcuların, doğru eğitimle buluştuklarında büyük başarılar elde edeceklerini kaydetti.

NİTELİKLİ SPORCULAR

Çavuşoğlu, "Sportif Yetenek Taraması Projesi ile yapılacak taramalarla, sporculara doğru bir eğitim ve imkanlar sunmamız halinde, geleceğin çok nitelikli sporcularını Türk dünyasına kazandırmış olabiliriz" dedi. Türkiye'den Kıbrıs'a giden Spor Bakanlığı heyeti beğen eğitimi öğretmenlerine eğitim verecek.

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