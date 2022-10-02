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F1 Singapur Grand Prix'sinde kazanan Sergio Perez!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Singapur Grand Prix'sinde devam etti. Turnuvanın 17. ayağını kazanan isim ise Meksikalı pilot Sergio Perez oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 20:06
F1 Singapur Grand Prix'sinde kazanan Sergio Perez!

Singapur'daki 5,06 kilometrelik Marina Bay Pisti'nde düzenlenen yarış, kötü hava şartları nedeniyle bir saatten fazla gecikmeli başladı. İkinci sıradan başladığı yarışta, sıralama turlarının galibi Ferrari pilotu Monakolu Charles Leclerc'i ilk turda geride bırakan Perez, avantajını yarış boyu sürdürmeyi başardı ve 2:02:15.238'lik derecesiyle bu sezon Monaco'nun ardından ikinci grand prix zaferini yaşadı.

Leclerc, Perez'in 7.595 saniye arkasında 2'nci, Leclerc'in takım arkadaşı İspanyol Carlos Sainz ise liderin 15.305 saniye gerisinde 3. sırada yarışı tamamladı. Pilotlar klasmanı lideri Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, 12'nci sıraya kadar geriye düştüğü yarışta 7'ncilik elde etti.

PEREZ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

61 tur üzerinden yapılan yarış sırasında bazı pilotların aracı, ıslak zeminde kaza yaparak yarış dışı kaldı ve piste birçok kez giren güvenlik aracı, pilotların arasındaki mesafenin açılmasını engelledi.

Formula 1, yarışın ikinci kez durdurulduğu bölümde güvenlik aracını solladığı tespit edilen Perez hakkında soruşturma başlatıldığını da duyurdu.

AlphaTauri'den Yuki Tsunoda, Alpine'den Esteban Ocon ile Fernando Alonso, Williams'tan Alexander Albon ile Nicholas Latifi, Alfa Romeo'dan Guanyu Zhou, araçlarındaki hasar veya arıza nedeniyle yarışı tamamlayamayan pilotlar oldu.

Bu sonucun ardından Verstappen 341 puanla pilotlar klasmanı liderliğini sürdürürken, 237 puanlı Leclerc ikinci, 235 puanlı Perez ise üçüncü sırada yer aldı.

Sezonun 18. yarışı Japonya Grand Prix'si, 9 Ekim'de düzenlenecek.

Singapur Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 341 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 237

3. Sergio Perez (Meksika): 235

4. George Russell (Büyük Britanya): 203

5. Carlos Sainz (İspanya): 202

TAKIMLAR

1. Red Bull: 576

2. Ferrari: 439

3. Mercedes: 373

4. McLaren: 129

5. Alpine: 125

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