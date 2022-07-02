12’den vurduk

Türkiye, 19. Akdeniz Oyunları'nda düne damga vurdu. Sporcularımız tam 24 madalya kazanarak destansı bir başarıya imza attı. Cezayir'deki organizasyonda adeta madalya olup yağdık. 19. Akdeniz Oyunları'nda altıncı günü 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz olmak üzere tam 24 madalya ile tamamladık. Sporcularımız ve branşlara göre kazandıkları madalyalar şöyle:

ALTIN MADALYA: Okçuluk Klasik Yay Kadın Milli Takımı, Okçuluk Klasik Yay Karışık Takım, Ferdi Hardal (Halter Silkme ve koparmada 2 altın), Busenaz Sürmeli, Hatice Akbaş, Batuhan Çiftçi (Boks), Yasmani Copello Escobar, Özkan Baltacı (Atletizm), Mihael Zgank, Kayra Sayit (Judo), Berkay Ömer Öğretir (Yüzme)

GÜMÜŞ MADALYA: İsmail Keleş (Atıcılık), Mete Gazoz (Okçuluk), Ayşe Çağırır (Boks), Deniz Ertan (Yüzme), 4x100 Erkek Bayrak Takımı (Atletizm)

BRONZ MADALYA: 4x200 Serbest Stil Erkek Bayrak. Takımı, Merve Tuncel (Yüzme), Şaziye Erdoğan (2 branşta), Okçuluk Klasik Yay Erkek Takımı Nurcan Yılmaz (Judo), Binicilik Milli Takımı (Binicilik).

Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda 32 altın, 15 gümüş ve 21 bronz ile madalya sıralamasında lider.