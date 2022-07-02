Haberler Diğer Sporlar 12’den vurduk

12’den vurduk

Cezayir'de süren 19. Akdeniz Oyunları'nda altıncı günü 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz olmak üzere tam 24 madalya ile tamamladık.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
12’den vurduk

Türkiye, 19. Akdeniz Oyunları'nda düne damga vurdu. Sporcularımız tam 24 madalya kazanarak destansı bir başarıya imza attı. Cezayir'deki organizasyonda adeta madalya olup yağdık. 19. Akdeniz Oyunları'nda altıncı günü 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz olmak üzere tam 24 madalya ile tamamladık. Sporcularımız ve branşlara göre kazandıkları madalyalar şöyle:

ALTIN MADALYA: Okçuluk Klasik Yay Kadın Milli Takımı, Okçuluk Klasik Yay Karışık Takım, Ferdi Hardal (Halter Silkme ve koparmada 2 altın), Busenaz Sürmeli, Hatice Akbaş, Batuhan Çiftçi (Boks), Yasmani Copello Escobar, Özkan Baltacı (Atletizm), Mihael Zgank, Kayra Sayit (Judo), Berkay Ömer Öğretir (Yüzme)

GÜMÜŞ MADALYA: İsmail Keleş (Atıcılık), Mete Gazoz (Okçuluk), Ayşe Çağırır (Boks), Deniz Ertan (Yüzme), 4x100 Erkek Bayrak Takımı (Atletizm)

BRONZ MADALYA: 4x200 Serbest Stil Erkek Bayrak. Takımı, Merve Tuncel (Yüzme), Şaziye Erdoğan (2 branşta), Okçuluk Klasik Yay Erkek Takımı Nurcan Yılmaz (Judo), Binicilik Milli Takımı (Binicilik).

Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda 32 altın, 15 gümüş ve 21 bronz ile madalya sıralamasında lider.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yeni transferi açıklandı! Marcao ve Kerem için karar verildi
Yılın magazin bombasını TAKVİM patlatmıştı! Tolga Karakaş, eşi Emine Ün’ü baldızı Mine Ün’le aldatması sosyal medyayı karıştırdı
Anlaşma sağlandı! İsviçreli yıldız Kartal oluyor
Trezeguet Süper Lig'in 'Fırtına'sı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye 24 madalyayla rekor kırdı!
Özkan Baltacı altın madalyanın sahibi oldu!
Ünlü YouTuber Technoblade hayatını kaybetti!
1 Temmuz BİM Kataloğu 2022 | BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
SİGARAYA ZAM | Temmuz ayında sigaraya zam mı geldi, ne kadar zam geldi?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi! Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi! 06:28
Türkiye 24 madalyayla rekor kırdı! Türkiye 24 madalyayla rekor kırdı! 04:11
Filenin Sultanları Japonya'yı 3-1 mağlup etti! Filenin Sultanları Japonya'yı 3-1 mağlup etti! 04:11
Türkiye 24 madalyayla rekor kırdı! Türkiye 24 madalyayla rekor kırdı! 04:11
Filenin Sultanları Japonya'yı 3-1 mağlup etti! Filenin Sultanları Japonya'yı 3-1 mağlup etti! 04:08
Arda Akbulut Bandırmaspor'da! Arda Akbulut Bandırmaspor'da! 01:44
Daha Eski
Arda Akbulut Bandırmaspor'da! Arda Akbulut Bandırmaspor'da! 01:44
G.Saray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya G.Saray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya 00:51
G.Saray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya G.Saray'da ayrılık! Mostafa Mohamed La Liga'ya 00:50
Fenerbahçe'den Sörloth seferi Fenerbahçe'den Sörloth seferi 00:47
12’den vurduk 12’den vurduk 00:37
Aslan Kazımcan Aslan Kazımcan 00:31