Bir günde 12 madalya

Millilerimiz, 9. Akdeniz Oyunları'na damga vurmaya devam ediyor. Milli sporcularımız, organizasyonun yedinci gününü 4 altın, 5 gümüş, 3 bronz olmak üzere 12 madalya ile tamamladı. Türkiye, Akdeniz Oyunları'ndaki toplam madalya sayısını 84'e yükseltti. 37 altın, 21 gümüş ve 26 bronz madalya elde ettik. Dün madalya kazanan sporcularımız şöyle: ALTIN MADALYA: Ersu Şaşma, Yasemin Can, Ekaterina Guliyev (Atletizm), Merve Tuncel (Yüzme), GÜMÜŞ MADALYA: H.Emre Sakcı, Deniz Ertan (Yüzme), Tuğba Danışmaz, Eda Tuğsuz (Atletizm), Muhammed Furkan Özbek (Halter), BRONZ MADALYA: Viktoria Zeynep Güneş, Ekaterina Avramova (Yüzme), Cansel Özkan (Halter).