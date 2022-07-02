Dört altın geldi

Cezayir'deki 19. Akdeniz Oyunları'nda sporcularımız madalyaları toplamaya devam ediyor. Olimpiyat şampiyonumuz Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, finalde İtalya'yı 5-3 yenerek altın aldı. Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı da İtalya'yı aynı sonuçla mağlup ederek ikinci altını getirdi.Judo 90 kilo finalinde Yunan rakibi Theodoros Tsedilis'i yenen judocumuz Mihael Zgank altın madalya kazandı. Kadın boks 54 kilo finalinde sporcumuz Hatice Akbaş, Karadağlı rakibi Bojona Gojokvic'i yenerek altın madalya kazandı. Kadınlar judo 78 kiloda ise sporcumuz Nurcan Yılmaz Cezayirli rakibi Ouallal'ı yenip bronz kazandı.
Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda 26 altın, 14 gümüş ve 20 bronz ile madalya sıralamasında lider.
HALTERDE ŞAZİYE ERDOĞAN BRONZ KAZANDI
Akdeniz Oyunları'nda milli halterci Şaziye Erdoğan, koparma ve silkmede bronz madalya elde etti. Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Erdoğan, koparmada 75, silkmede ise 95 kiloyla 2 bronz madalyanın sahibi oldu.
Cezayir'deki 19. Akdeniz Oyunları'nda sporcularımız madalyaları toplamaya devam ediyor. Olimpiyat şampiyonumuz Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, finalde İtalya'yı 5-3 yenerek altın aldı. Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı da İtalya'yı aynı sonuçla mağlup ederek ikinci altını getirdi.Judo 90 kilo finalinde Yunan rakibi Theodoros Tsedilis'i yenen judocumuz Mihael Zgank altın madalya kazandı. Kadın boks 54 kilo finalinde sporcumuz Hatice Akbaş, Karadağlı rakibi Bojona Gojokvic'i yenerek altın madalya kazandı. Kadınlar judo 78 kiloda ise sporcumuz Nurcan Yılmaz Cezayirli rakibi Ouallal'ı yenip bronz kazandı.