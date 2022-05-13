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Size feda olsun!

Spor Aşkı Engel Tanımaz” Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’ne katılan Başkan Erdoğan, “Engelli kardeşlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri için fedakarlıktan kaçınmıyoruz ve kaçınmayacağız” dedi

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Size feda olsun!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı. "Hiç kimse bedensel engeli dolayısıyla sosyal hayatın dışına itilemez" diyen Başkan Erdoğan şunları söyledi: "Başkaları sırtını dönse de biz engelli kardeşlerimizi asla yok sayamayız. Başkaları görmezden gelse de biz engellilerimizi ihmal edemeyiz. Buradaki sporcu kardeşlerimizin şahsında, şanlı bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıran tüm sporcularımıza ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Engelli kardeşlerimizin hayata dört elle sarılmalarından aldığımız ilhamla biz de Rabb'imizin hepimize birer emaneti olan engellilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz ve kaçınmayacağız."

İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN

"Her fırsatta ifade ettiğim gibi hangi kökene, inanca, kültüre, sosyal statüye sahip olursa olsun 85 milyonun her biri devletimizin nazarında eşittir. Gerek 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' buyuran kadim kültürümüz gerekse Anayasamızda yerini alan sosyal devlet ilkemiz bize adil olmayı, eşit davranmayı, insanlar arasında ayrım yapmamayı emretmektedir. Spor Aşkı Engel Tanımaz Projesi ile ayrıca eğitimde fırsat eşitliğini her alanda tesis etme hedefimize de bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Engelli kardeşlerimizin de bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek spor başta olmak üzere hayatın her alanında bizleri gururlandıracak başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Bunu Tokyo'da gördük, inşallah şimdi Paris'te de göreceğiz."

"BEN DE SENi SEViYORUM"

Salondaki sporculardan Paris'te başarı için söz alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah Tokyo'dan sonra Paris'ten bambaşka, dolu dolu zaferlerle döneceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, konuşmasını bölerek, kendisini sevdiğini söyleyen engelli bir sporcuya, "Ben de seni seviyorum" karşılığını verdi.

81 ilde 500 özel eğitim okuluna 27 bin 259 spor malzemesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" diyerek Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 81 ilde 500 özel eğitim okuluna farklı engel gruplarının kullanımına sunmak üzere üretilen 27 bin 259 adet spor malzemesinin yola çıkacağını söyledi. Başkan Erdoğan, içinde spor malzemelerinin olduğu tırları hep beraber ülkenin dört bir köşesine uğurlayacaklarını vurguladı.

PARİS'TE REKOR KIRACAĞIZ

Türkıye, 2000 Sydney Paralimpik Oyunlarına sadece bir sporcuyla katılmış ve hiçbir madalya kazanamamıştır. 20 sene sonra 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına 87 sporcuyla katıldık ve 2'si altın, 4'ü gümüş, 9'u bronz madalya olmak üzere toplam 15 madalyayla ülkemize döndük. Tokyo 2020, 13 branş ve 87 sporcuyla paralimpik oyunlar tarihimizin en fazla sayıda branş ve sporcuyla katılım sağladığımız organizasyon oldu. Paris'te hem sporcu sayısı hem de kazanılan madalya itibarıyla inşallah yeni bir rekora imza atacağımıza inanıyorum."


TÖRENDEN NOTLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki spor malzemelerinin yer aldığı tırlar yola çıktı. Erdoğan, "Yolları açık olsun. Rabbim kazadan belada muhafaza etsin. Spor aşkı engel tanımaz" diyerek tırları uğurladı.

Engellİ milli sporcular, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, imzalı milli takım forması ve elle işlenmiş semazen tablosu hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki spor malzemelerinin yer aldığı tırlar yola çıktı. Erdoğan, "Yolları açık olsun. Rabbim kazadan belada muhafaza etsin. Spor aşkı engel tanımaz" diyerek tırları uğurladı.

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