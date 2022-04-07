Felsefemiz spor

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Abdullah Öztürk ve Para Masa Tenisi Milli Takımı ile bir araya geldi. Tüm vatandaşları spora dahil edebilmek için çalıştıklarını belirten Kasapoğlu, "85 milyonun hayatında sporun var olması için bundan sonra da çabamızı göstereceğiz" dedi.



BAYRAĞIMIZI YÜKSELTECEKLER

Sporcular için tüm imkanların seferber edildiğini söyleyen Kasapoğlu, "Özellikle sporun tabana yayılması, erişilebilirliği ve 'sporun herkes için olma' felsefesi bizim en önemli çalışma alanlarımızdan, hedeflerimizden birisi" ifadesini kullandı. Bakan şöyle devam etti: İnanıyorum ki sporcularımız şanlı bayrağımızı daha daha yükseklere taşıyacaklar.