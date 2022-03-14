Son dakika spor haberleri: NFL efsanesi Tom Brady emeklilik kararından vazgeçti!

NFL tarihinin efsane isimlerinden olan Tom Brady, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile emeklilik kararından vazgeçerek takıma geri döndüğünü duyurdu.

44 yaşındaki Brady yaptığı açıklamada, "Geride bıraktığımız iki ayda kenarda değil, sahada olmam gerektiğini fark ettim. Elbet bir gün emekli olacağım ancak bugün değil. Takım arkadaşlarımı ve bana desteğini gösteren ailemi seviyorumve onlara teşekkür ediyorum. Her şeyi mümkün kılan onlar. Tampa'ya 23. sezonum için dönüyorum. Henüz tamamlanmamış bir işimiz var" ifadelerini kullandı.