Haberler Diğer Sporlar Pekin 2022'de Ayşenur Duman 87'nci, Özlem Ceren Dursun 92'nci oldu

Pekin 2022'de Ayşenur Duman 87'nci, Özlem Ceren Dursun 92'nci oldu

Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda kadınlar kayaklı koşuda 10 kilometre klasik yarışları yapıldı. Milli sporcular Ayşenur Duman 87'nci, Özlem Ceren Dursun 92'nci oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 14:30
Pekin 2022'de Ayşenur Duman 87'nci, Özlem Ceren Dursun 92'nci oldu

Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda kadınlar kayaklı koşuda 10 kilometre klasik yarışları yapıldı. Milli sporcular Ayşenur Duman 87'nci, Özlem Ceren Dursun 92'nci oldu.

Cangciakou Ulusal Kayak Merkezi'nde düzenlenen ve 98 sporcunun katıldığı yarışta Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan Ayşenur, 37.36.7'lik derece elde ederken, Özlem Ceren ise 39.17.6'lık derece ile yarışı tamamladı.

Norveçli sporcu Therese Johaug, 28.06.3'lük derecesiyle ilk sırada yer alıp altın madalyayı kazandı. Gümüş madalyayı Finlandiya'dan Kerttu Niskanen 28.06.7 derecesi ile, bronz madalyayı ise aynı ülkeden Krista Parmakoski 28.37.8 ile aldı.

DİĞER
Evliliklerindeki kara bulutlar dağıldı! Bensu Soral'dan dikkat çeken 'bebek' açıklaması!
Fenerbahçe 2014 yılından itibaren tam 24 kupayı kazanamadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor