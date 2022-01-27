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Bir eser daha hayırlı olsun

Ankara Mamak’ta yeni yüzme havuzu kullanıma açıldı. Bakan Kasapoğlu, “Tesisleri inci gibi birer birer diziyoruz” dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Bir eser daha hayırlı olsun
Türkiye spor tesisleşmesinde yeni bir yapıya kavuştu. Ankara Mamak'ta inşa edilen Altıağaç Karaağaç Yüzme Havuzu açılışı gerçekleştirildi. Törene Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Açılışı yapan Kasapoğlu "Hizmetin, alın terinin ürünü anlamlı bir açılış yapıyoruz. Büyük laflar ederek belediyeciliğe talip olanların halini gördük. Biz inci tanesi gibi tesislerimizi birer birer dizmeye devam ediyoruz" dedi. "Biz gücünü milletten alan hizmet siyasetinin mensuplarıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde çıtamızı yükseltleye çalışıyoruz" diyen Kasapoğlu şöyle devam etti: Sporu tabana yayma politikasıyla tüm toplumun tesislere erişimini gerçekleştireceğiz. Havuzları, salonlarıyla, semt sahalarıyla yeni açılışlarla, yeni başlangıçlarla milletimizi buluşturmaya devam edeceğiz.
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