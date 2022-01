Aktüel haberler (27.01.2022)

MARTIAL SEVILLA'DA

La Liga ekibi Sevilla, Manchester United'ın Fransız futbolcusu Anthony Martial'i sezon sonuna kadar kiraladı. Yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Sevilla forması giymesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde, bu sezon M. United'da fazla forma bulamayan Martial'in takımdan ayrılma yönündeki isteğini bir ay önce yönetime ilettiği, Alman teknik direktör Rangnick'in de onay verdiği ifade edildi.

OKAY YOKUŞLU GETAFE'DE

İspanya La Liga'da Enes Ünal'ın da forma giydiği Getafe, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu transfer ettiğini açıkladı. İspanya La Liga ekibi Getafe, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada Okay Yokuşlu'nun Celta Vigo'dan satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığı ifade edidi. İspanyol kulüp, yaptığı açıklamada, Okay Yokuşlu'nun bugün kamuoyuna takdim edileceğini belirtti.

'DİĞER OYUNCULARA İLGİ GÖSTERİLMELİ'

29 yaşındaki futbolcu Salah, Mısır basınına konuştu. Mısırlı forvet Mohamed Salah, taraftarlarını Kamerun'daki Afrika Uluslar Kupası'nda belirli oyuncuları değil, tüm takımı desteklemeye çağırdı. Üç maçta sadece bir gol atabilen yıldız futbolcu, "Taraftarlar en çok ilgiyi bana gösteriyorlar ama bunu diğer oyunculara da yansıtmalılar" dedi.

FURKAN AKAR ÇİN'E UĞURLANDI

Kısa kulvar sürat pateni branşında Türkiye'ye ilk olimpiyat kotasını kazandıran ve tarihe geçen milli sporcu Furkan Akar, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmak üzere Erzurum'dan Çin'e uğurlandı. Akar için Erzurum Havalimanı'nda tören düzenlendi. Akar, "Bu bambaşka ve çok gurur verici bir şey. Artık bütün hayatım değişti diyebilirim. Türk bayrağını bu branşta ilk kez orada dalgalandıracak olmak çok gurur verici bir şey" dedi.

FOREMAN İLE YOLLAR AYRILDI

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da Justin Wright-Foreman'la yolların ayrıldığı bildirildi. Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, sezon başı transfer edilen Wright-Foreman'la sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. ABD'li oyun kurucu bu sezon ligde 14 müsabakada 16,79 sayı ve 2,57 asist ortalamalarıyla oynadı. Oyuncuya takıma katkıları için teşekkür edildi.

FURKAN'DAN 13 SAYI, 2 ASİST

NBA'de milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans'ı 117-107 yendi. Sahaya ilk 5'te çıkan Furkan Korkmaz galibiyete 13 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik katkıda bulundu.

TSITSIPA S YARI FİNALDE

Tek erkeklerde dünya 4 numarası Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, Avustralya Açık çeyrek final müsabakasında karşı karşıya geldiği İtalyan rakibi Jannik Sinner'i 3-6, 4-6 ve 2-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maç sonu açıklamalarda bulunan Yunan raket, "Korta çıktığımda harika bir oyuncuyla karşılaşcağımı biliyordum. En iyi vuruşlarıma odaklandım. Servisimdeki grafikten çok memnuunum" dedi.

BARÇA'DA SERTAÇ POZİTİF ÇIKTI

Barcelona Kulübü, basketbolcularından Sertaç Şanlı'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, PCR testi pozitif çıkan Şanlı'nın THY Avrupa Ligi'nde oynanacak ASVEL ile İspanya liginde 30 Ocak'ta yapılacak Joventut maçlarında kadroda yer alamayacağı belirtildi. İspanyol takımında ilk sezonunu geçiren Sertaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKECEKLER

Büyük bir merakla beklenen Tour of Antalya 10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Organizasyonla ilgili bilgi veren Tour of Antalya Genel Direktörü ve Argeus Travel & Events Sahibi Aydın Ayhan Güney, "Yarışımızın bu yılki temasını 'İklim Değişikliği Farkındalığı' olarak belirledik. Bu temamızla birlikte herkesi sürdürülebilir bir geleceği etkin kılmak adına eyleme geçmeye çağıracağız" şeklinde konuştu.