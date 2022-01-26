Antalya’da dev organizasyon

Dünyanın saygın bisiklet takımlarına dört gün boyunca ev sahipliği yapacak olan Tour of Antalya, Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından, 10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu dev organizasyonun lansmanı; Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, kamu kurumlarının ve sponsor markaların temsilcilerinin yanı sıra medya mensuplarının katılımı ile AKRA Hotel'de düzenlendi. Katılımcılar sporculara başarı diledi.