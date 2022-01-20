Aktüel haberler (20.01.2022)

YUSUF YAZICI CSKA'YA GİTTİ

Lille'de aradığı süreleri bulamadığı için kendisine kulüp arayan Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskova'ya transferi resmileşti. Rus kulübü, milli futbolcumuzu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı. CSKA, 24 yaşındaki yıldızı yaz döneminde 12 milyon euro vererek alacak.

BİLETLER SATIŞTA

Katar'ın ev sahipliğinde oynanacak 2022 Dünya Kupası'nın maç biletleri dün satışa çıktı. Katar vatandaşları 150 TL'den bilet alabilecek. Diğer ülke vatandaşları için bu rakam 950 TL.

RAKİP ZALGIRIS

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko bugün Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler 18 maç sonunda 8 galibiyet, 10 mağlubiyetle 10. basamakta bulunuyor. Hedef kazanmak.

TATİL İÇİN GELMEDİM

Sürpriz şekilde Barcelona'ya dönen Dani Alves net konuştu. 38 yaşındaki futbolcu "Evet artık 20'lerimde değilim ama yine de çok çalışıyorum. Barcelona'ya güneşli havalarda tatil yapmaya gelmedim. Burada çok güzel anılarım var ancak şimdi önüme bakıyorum. Takıma faydalı olmak için elimden gelenin fazlasını yapacağım" dedi. Alves kariyeri boyunca oynadığı takımlarda 42 kupa kaldırdı.

VAGNER'İN YENİ EVİ

Türkiye'de Alanyaspor ve Beşiktaş formaları giyen Vagner Love, Corinthians ve Almaty maceralarının ardından rotasını Danimarka'ya kırdı. 37 yaşındaki golcünün yeni adresi Midtjylland oldu.

BEN ARFA LILLE'DE

Yusuf Yazıcı'yı CSKA Moskova'ya kiralayan Lille, Hatem Ben Arfa'yı renklerine bağladı. Son olarak Bordeaux'da forma giyen ve 6.5 aydır sahaya çıkmayan 34 yaşındaki oyuncu dün resmi imzayı attı. Lille, Ben Arfa için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Tecrübeli yıldız yeni takımında 11 numaralı formayı taşıyacak. Birçok otorite aylardır forma giymeyen Ben Arfa'nın Lille'e transferini şaşkınlıkla karşıladı.

SARI MELEKLER AFFETMEDİ: 3-0

Voleybolda Fenerbahçe Opet, D Grubu'ndaki 4. hafta maçında Bulgaristan ekibi Maritza ile oynadığı mücadeleyi 3-0 kazandı. Sarı-lacivertliler 25-22, 25-11 ve 25-14'lük setlerle mücadeleden galip ayrıldı. Grupta 4'te 4 yapan sarı-lacivertliler, 5. hafta maçında Dinamo Kazan'a konuk olacak.

BAHÇEŞEHİR GALİP: 113-89

ING Basketbol Süper Ligi erteleme maçında Bahçeşehir Koleji, Denizli Basket'i deplasmanda 113-89 mağlup etti. Bahçeşehir 10. galibiyetini aldı, Jamal Jones 22 sayı ile yıldızlaştı.

HEYECAN BAŞLIYOR

2022 Dünya Ralli Şampiyonası'nda yeni hibrit dönemin ilk yarışı 20-23 tarihleri arasında Monte-Carlo'da koşulacak. Red Bull'dan Evans, Rovanpera ve Neuville çok iddialı.