Mete Gazoz'dan Paulo Coelho'ya teşekkür!

Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, 21 Eylül'de çıkan yeni kitabı Okçu'nun Yolu'nu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcumuz Mete Gazoz'a adadı.

Coelho'nun bu jestine karşılık sosyal medya hesabından bir teşekkür videosu yayınlayan Mete Gazoz, "Bu sözleri duyduğuma çok sevindim. Kitabı mümkün olan en kısa zamanda okuyacağım" ifadelerini kullandı.

Dear Paulo, I'm looking forward to read the book. All the best. 😍 https://t.co/c8RuMIL9uu pic.twitter.com/XyMWtF04ZB