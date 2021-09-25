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Mete Gazoz'dan Paulo Coelho'ya teşekkür!

Olimpiyat şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz, yeni kitabı Okçu'nun Yolu'nu kendisine adayan dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho'ya teşekkür etti. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Mete Gazoz, Coelho'ya, "Senden bu sözleri duyduğuma çok sevindim'' yanıtını verdi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 11:10
Mete Gazoz'dan Paulo Coelho'ya teşekkür!

Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, 21 Eylül'de çıkan yeni kitabı Okçu'nun Yolu'nu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcumuz Mete Gazoz'a adadı.

Coelho'nun bu jestine karşılık sosyal medya hesabından bir teşekkür videosu yayınlayan Mete Gazoz, "Bu sözleri duyduğuma çok sevindim. Kitabı mümkün olan en kısa zamanda okuyacağım" ifadelerini kullandı.

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