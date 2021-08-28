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Son dakika spor haberi: Futbola veda eden Petr Cech sahalara hokeyle geri döndü

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin efsane kalecisi Petr Cech, sahalara hokeyle geri döndü. Cech, İngiltere amatör buz hokeyi takımlarından Guildford Phoenix ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 15:33
Son dakika spor haberi: Futbola veda eden Petr Cech sahalara hokeyle geri döndü

2019'da futbolu bırakan efsane kaleci Petr Cech, sahalara geri döndü ancak başka bir branşta... 39 yaşındaki Çekyalı sporcu, futbolun ardından buz hokeyi oynama kararı aldı ve yeni takımıyla anlaşmaya vardı.

Petr Cech, İngiltere amatör buz hokeyi takımlarından Guildford Phoenix ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

11 yıl Chelsea forması giydikten sonra 4 yıl Arsenal'da oynayan ve 2019'da futbolu bırakan Petr Cech, geçen sezon Chelsea U23 takımıyla futbola dönmüş ve Tottenham'la oynanan karşılaşmada forma giymişti.

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