Alt liglerden haberler (11.08.2021)

ERZURUM'DAN 12. TRANSFER

Süper Lig'e yeniden yükselmek için seri takviyeler yapan BB Erzurumspor, bir imza daha attırdı. Geçen sezon Ümraniyespor'da 25 maça çıkan ön libero Hasan Batuhan Artarslan, mavi-beyazlılara katıldı. 27 yaşındaki futbolcu için "Hoş geldin" mesajı paylaşıldı. Erzurumspor bu sezon Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Ahmet Canbaz, Aykut Demir, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp, Mücahid Albayrak, Emircan Altıntaş, Estrela ve Aaron Olanare'yi kadrosuna katmıştı.

BAKARY SAKO KABUL ETMEDİ

Samsunspor'un, denemeye aldığı golcü Bakary Sako şehirden ayrıldı. Takımla dört gün idman yapan 33 yaşındaki Malili futbolcu, bunun yeterli bir süre olduğunu düşündüğünü iletti. Sako resmi sözleşme imzalamadan gitti.

MENEMEN'E TAKVİYE

Menemenspor, iki transfer birden yaptı. İzmir ekibi, Ecole De Footbal Samandje'den Lübnan asıllı kanat oyuncusu Mohamed Mahdı Sabbah ve Karlbergs BK'den gurbetçi orta saha Mert Tuncer'le 3'er yıllık sözleşme imzaladı. Sarılacivertliler ilk hafta maçında Erzurumspor'u konuk edecek.



3. Lig ekibi Fethiye geçen sezon Osmaniyespor forması giyen ön libero Soner Birinci ile sözleşme imzaladı. Kariyerinde 255 maça çıkan Soner, Vanspor ile şampiyonluk yaşadı.



Altınordu, 2 gurbetçi ön libero Kürşad Sürmeli ile ilgileniyor. Hollanda doğumlu 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon ilk yarıda FC Dordrecht, ikinci devrede ise MVV Maastricht forması giydi.



TFF 2. Lig ekibi Turgutluspor, Galatasaray'dan kanat oyuncusu Sarper Çağlar'ı 1 yıllığına kadroya kattı. 18 yaşındaki futbolcu, "Hedefleri olan bir kulübe geldim. Burada olduğum için mutluyum" dedi.