Aktüel haberler (11.08.2021)

OLİMPİYATLARDA BÜYÜK BAŞARI

P&G'nin Türkiye'de sporu yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı Olimpik Anneler projesi kapsamında Tokyo'ya uğurladığı 29 sporcudan 8'i madalya aldı. Türkiye'nin 13 madalyayla rekor kırdığı oyunlarda desteklenen sporcular iki altın, iki gümüş ve dört bronz madalya kazanmayı başardı.

FİLEDE KURA GÜNÜ

Voleybolda 2021- 2022 sezonu kuraları çekiliyor. Bugün 11.00'de Erkekler ve Kadınlar 1. Ligi, 14.30'da Efeler ve Sultanlar Ligi takvimi belli olacak. Kadın ve erkek 2. liglerin kura çekimi ise yarın saat 14.30'da geçekleştirilecek.

SÜPER FİNAL

2020-2021 sezonunun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea ile Avrupa Ligi kupası sahibi Villarreal, Süper Kupa finalinde karşılaşıyor. İki ekip, bugün 22.00'de Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park'ta karşılaşacak. Stadyuma koronavirüs salgını nedeniyle 13 bin taraftar kabul edilecek. Maçı Rus hakem Sergei Karasev yönetecek ve EXXEN'den yayımlanacak.

STONES'A İMZA

Manchester City, savunma oyuncusu John Stones'un sözleşmesini yeniledi. 2016'dan beri mavi formayı giyen 27 yaşındaki İngiliz futbolcu, 2025-26 sonuna dek imza attı. Stones, 168 maçta çıktı, 3 Premier Lig, 1 Federasyon Kupası, 2'şer Lig Kupası ve Community Shield kazandı.

207 MİLYON DOLAR!

NBA'de Dallas Mavericks forması giyen Luka Doncic, yeni imzayı attı. 22 yaşındaki Slovenyalı, 5 yılda 207 milyon dolar kazanacak. Bir sezonda 35 sayı ortalamayla oynayan en genç oyuncu olan Doncic, 200 milyon dolar'a imza atan en genç basketbolcu unvanının da sahibi oldu.