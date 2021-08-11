Okçuların kalp ritmini bile ekrandan takip ettik

Tokyo 2020 sporcuların yıllara dayanan emeklerinin sonuçlarını aldığı doruk noktası oldu. Tüm dünyadan milyonlarca insanı telefon, televizyon, tablet ve bilgisayar ekranlarının karşına toplarken yeni teknolojiler olimpiyat oyunlarının ilgiyle izlenmesini sağladı. Olimpiyat Yayın Hizmetleri, binden fazla kamera sistemi ve 3 bin 600 mikrofon kullanarak 9 bin 500 saatten fazla içerik üretiyor. Sporcuları su içinde takip eden kameralardan sensörlere kadar pek çok araç seyircilerin anlık görüntü ve verilere ulaşmasını sağladı. Kalp atışları bile izlendi. Organizatörler ve Toyota ortaklığında tasarlanan ve çalıştırılan diğer robotlar arasında Miraitowa ve Someity vardı. Mavi ve pembe çizgi film görünümlü robotlar, Tokyo 2020 ve Paralimpik maskotları oldu.



BİYOMETRİK VERİLER İLK KEZ EKRANDA

Mete Gazoz'un altın aldığı yarışmada yayını geri çekerken tamamen hareketsiz gibi görünse de, vücudunda hala küçük biyometrik değişiklikler meydana geldiğini gördük. Madalya atışlarında nefesimizi tutarken Mete Gazoz'un kalp ritmindeki değişimleri izledik. Olimpiyatlarda izleyiciler, canlı olarak kalp atış hızı izleme sayesinde bu verileri gördü. Sadece 1.2 metre uzaklıkta ve okçunun yüzüne odaklanmış dört kamera ile takip edildi. Sporcuların kalp atışlarının nasıl değiştiğini gösteren ve adrenalin patlamalarını vurgulayan ekran grafiklerini gördü. Bu kameralar kan damarları kasıldığında cilt rengindeki en ufak değişikliği analiz etti.



PANORAMMİK 4K GÖRÜNTÜ DESTEĞİ

Çok sayıda yüksek hızlı 4K kamera, basketbol, jimnastik, atletizm, bisiklet, golf, futbol, kaykay, spor tırmanış ve voleybol karşılaşmaları Olimpik Yayın Sistemleri için tüm aksiyona farklı açılardan yaklaşarak izlenmesini sağladı. Bu çok kameralı tekrar oynatma sistemleri, tekrarları çeşitli 360 derecelik açılardan gösterebilir hale geldi. Bu görüntüler oyunların hem televizyon hem de sosyal medya paylaşımlarındaki etkinliğin artırdı. Bir kamera operatörü, yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde hareketi hangi noktada donduracağına karar verebiliyor, ardından tekrarı sporcunun etrafında bir yandan diğer yana yönlendirebiliyor.



3D GÖRÜNTÜLERLE SPORCU TAKİBİ

İzleyiciler, neredeyse insanüstü hıza ulaşılan 100m, 200 metre, 400 metre, 4x100 metre bayrak yarışı ve dekatlon/ heptatlon sırasında gerçek zamanlı bilgiler ve bindirmeli görselleştirmeler elde etmesi sağlandı. Olimpiyat Yayın Sistemleri, Intel ve Alibaba'nın yapay zeka ve bilgisayar görüşü ile desteklenen bu yeni 3D Sporcu İzleme teknolojisini geliştirmek için bir araya geldiklerini söyledi. İzleyiciler, sporcuların nasıl karşılaştırıldıklarını görecekler. Ayrıntı, her bir koşucunun en yüksek hızına tam olarak hangi anda ulaştığını bile gösterecek ve koşucuların hızdaki değişikliklerinin renk kodlu bir görselleştirmesini gösterecek.

