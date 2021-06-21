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Son dakika spor haberi: 2020 'na en fazla 10 bin seyirci alınacak!

Son dakika spor haberleri... 2020 için seyirci kararı verildi. Bu yaz düzenlenecek oyunlara en fazla 10 bin seyircinin alınacağı açıklandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 14:48
Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları'na en fazla 10 bin seyirci alınacak!

'nın başkenti 'da düzenlenecek 'na en fazla 10 bin seyircinin alınmasına karar verildi. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle devam eden oyunlara seyirci alınıp alınmayacağına yönelik belirsizlik, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Japon yetkililer arasında yapılan görüşmelerin ardından ortadan kalktı.

'nda müsabakalara ev sahipliği yapan tesislerin kapasitesinin yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde en fazla 10 bin Japon sporseverin oyunları izlemesi kararlaştırıldı. Organizasyona yurt dışından seyirci alınmayacağı daha önce açıklanmıştı.

Salgın nedeniyle bu yıla ertelenen 23 Temmuz-8 Ağustos, ise 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde yapılacak. Paralimpik Oyunları'yla ilgili seyirci kararının ise 16 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

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