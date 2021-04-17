Aktüel haberler (16.04.2021)

MODRIC TAMAM!

Real Madrid, sezon sonu sözleşmesi bitecek Hırvat orta saha Luka Modric ile bir yıl daha anlaştı. Modric kulübün maaş indirimini kabul etti. Madrid'in yeni hedefi kaptan Sergio Ramos'un sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak.

SMALLİNG'E HIRSIZ ŞOKU

Serie A takımı Roma'da oynayan İngiliz futbolcu Smalling'in evine kendisi ve eşi evdeyken hırsızlar girdi. Başlarını kapatan eli silahlı üç hırsız, evdeki kasayı açtırıp ünlü futbolcuya ait "Rolex" marka saat ve mücevherleri çaldı. Smalling ve eşinin korku dolu anlar yaşadı.

F1 HEYECANI İTALYA'DA

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'da Emilia-Romagna Grand Prix'si ile sürecek. 4 bin 909 metrelik pistte 63 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, bugün 15.00'te başlayacak. Yarış ise yarın saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

COLEMAN'IN CEZASI İNDİ

Spor Tahkim Mahkemesi, erkekler 100 metre dünya şampiyonu ABD'li atlet Christian Coleman'ın iki yıllık doping ihlali cezasını 18 aya düşürdü. Verilen cezanın suça oranla fazla bulunması nedeniyle düşürüldüğü ifade edildi.

KARŞIYAKA'NIN RAKİBİ NYMBURK

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rus ekibi Nizhny Novgorod'un ev sahipliği yapacağı 8'li finalin kura çekimi gerçekleştirildi. Turnuvada mücadele eden Pınar Karşıyaka, Çekya temsilcisi ERA Nymburk ile eşleşti. Çeyrek final müsabakaları 5-6 Mayıs'ta oynanacak.