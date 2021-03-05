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Aktüel haberler (04.03.2021)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 00:02 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50
Aktüel haberler (04.03.2021)

, 'nin 28. haftasında bugün deplasmanda Fransa temsilcisi ile saat 22.45'te karşılaşacak. Temsilcimiz, 16 galibiyet, 11 yenilgiyle 8. sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool- son 16 turu rövanş maçı, Almanya ve İngiltere arasındaki Kovid-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle 'da yapılacak.

NBA'de Doğu Konferansı lideri , Batı Konferansı birincisi 'ı 131- 123 mağlup etti. Philadelphia'da milli basketbolcumus Furkan Korkmaz, 8 sayılık katkı sağladı.

'ndeki diğer temsilcimiz ise sahasında karşılaştığı İtalyan ekibi karşısında ilk iki seti 2-0 kaybedince turnuvaya veda etti.

AXA Sigorta Kupa Voley'de erteleme maçları bugün oynanacak 2 karşılaşma ile sürecek. Saat 14.00'te Tokat Bld.-Afyon, 15.30'da da Sorgun Bld.-Galatasaray maçları oynanacak.

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