Aktüel haberler (04.03.2021)

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında bugün deplasmanda Fransa temsilcisi Asvel ile saat 22.45'te karşılaşacak. Temsilcimiz, 16 galibiyet, 11 yenilgiyle 8. sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool- Leipzig son 16 turu rövanş maçı, Almanya ve İngiltere arasındaki Kovid-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Macaristan'da yapılacak.

NBA'de Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Batı Konferansı birincisi Utah Jazz'ı 131- 123 mağlup etti. Philadelphia'da milli basketbolcumus Furkan Korkmaz, 8 sayılık katkı sağladı.

CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA ise sahasında karşılaştığı İtalyan ekibi Unet ework Busto Arsizio karşısında ilk iki seti 2-0 kaybedince turnuvaya veda etti.

AXA Sigorta Kupa Voley'de erteleme maçları bugün oynanacak 2 karşılaşma ile sürecek. Saat 14.00'te Tokat Bld.-Afyon, 15.30'da da Sorgun Bld.-Galatasaray maçları oynanacak.