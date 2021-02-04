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Organizasyon Komitesi Başkanı Mori kadınlarla ilgili sözleri sonrası özür diledi

ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı , "kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğü" şeklindeki açıklamasının ardından gelen tepkiler sonrası özür diledi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 08:15
Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori kadınlarla ilgili sözleri sonrası özür diledi

Mori, ajansına yaptığı değerlendirmede, "Dikkatsiz bir söylemdi ve üzüntülerimi bildiriyorum. Kadınlara karşı ayrımcılık yapma niyetim yoktu" ifadelerini kullandı. Kamuoyundaki tepkilerin farkında olduğunu belirten Mori, tartışmaların Tokyo Oyunlarına zarar verecek seviyeye ulaşması halinde istifa edeceğinin sinyalini verdi.

Mori, "Daha önce çok kez söylediğim üzere eğer davranışım üzerinde olumsuz etki oluşturacaksa istifa ederim, her zaman böyle hissetmişimdir" dedi.

Japonya Olimpiyat Komitesinin (JOC) çevrim içi toplantısında konuşan 83 yaşındaki Mori, Başkanlığı döneminden edindiği tecrübelere atıfta bulunarak, "kadınların kuvvetli rekabet hislerinin olduğunu" söylemişti.

Mori, "kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğünü" savunarak, "Kadınların kuvvetli rekabet hisleri var. Biri söz almak için el kaldırdığında diğerleri de konuşma ihtiyacı hissediyor" demişti.

JOC Yönetim Kurulundaki kadın üye sayısının yüzde 40'a çıkarılması hedefine yönelik Mori, "Birileri bana 'Eğer kadınların sayısını artırırsak konuşma sürelerini belli bir süreyle sınırlamalıyız' demişti. Aksi takdirde durmuyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

İfadeler ulusal ve uluslararası medyada tepkiye karşılanırken sosyal medya kullanıcıları, 'da Mori'yi yaşı ve söylemleri sebebiyle istifaya davet etmişti.



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